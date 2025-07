Vela acesa provoca incêndio em residência na zona sul de Juiz de Fora

Um incêndio em uma residência mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (10), no Bairro Teixeiras, zona sul de Juiz de Fora (MG). O fogo atingiu parte da casa localizada na Rua Jesus Raimundo, onde um homem de 68 anos foi encontrado ferido.

De acordo com os bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 7h30 e, ao chegar ao local, identificou que as chamas estavam concentradas em dois cômodos da casa: o quarto e o banheiro. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas informações preliminares apontam que uma vela acesa, ao cair sobre um colchão, teria iniciado o fogo e contribuído para sua rápida propagação.

Durante a operação de combate às chamas, os militares localizaram o idoso dentro do imóvel. Ele apresentava queimaduras no couro cabeludo e sintomas de fraqueza, possivelmente causados pela inalação de fumaça. O homem recebeu os primeiros socorros no local, foi estabilizado pela equipe dos bombeiros e, em seguida, encaminhado ao atendimento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de cuidados redobrados com o uso de velas, especialmente em ambientes internos e durante o período noturno, para evitar acidentes semelhantes.

