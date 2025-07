Velocidade máxima: Ferrari é flagrada a mais de 200 km/h no interior

Um radar móvel registrou uma Ferrari andando a mais de 200 km/h nesse domingo (27/7) na Rodovia Engenheiro João Toselo, na cidade de Limeira, no interior de São Paulo.

A velocidade permitida na estrada é de 80 km/h. De acordo com a medição do radar, o carro de luxo passou a 201 km/h, uma velocidade superior a mais de 50% do limite da rodovia.

Por isso, o motorista da Ferrari foi autuado por infração gravíssima. Ele não foi identificado, mas vai receber 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e terá o documento suspenso por até 8 meses, se não for reincidente.

O condutor ainda vai pagar uma multa de R$ 880,41.

O modelo se assemelha a uma F8 Tributo, modelo equipado com motor V8 biturbo que pode atingir velocidade máxima de 340 km/h e vai de 0 a 100 km/h em apenas 2,9 segundos.

A Ferrari foi flagrada por policiais da 4ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, que fazia a Operação Speed. No total, foram aplicadas 229 multas apenas na região de Limeira, sendo 62 em motocicletas. Além disso, foram feitas 20 apreensões de documentos e 6 remoções de veículos.