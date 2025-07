Velório de Preta Gil será aberto ao público e acontece nesta sexta-feira (25)

O perfil oficial de Preta Gil no Instagram divulgou na noite desta terça (22/7) que o velório da cantora será nesta sexta-feira (25/7), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, conforme antecipou o portal LeoDias. A cerimônia será aberta ao público pela manhã.

“Celebraremos sua vida, arte e legado”, diz a publicação. O cortejo aberto para os fãs será das 9h até às 13h.

A artista faleceu neste domingo (20/7), vítima de um câncer no intestino. Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, pessoas próximas a família revelaram que era desejo de Preta realizar seu velório no emblemático Theatro Municipal, localizado no centro do Rio de Janeiro. Atendendo ao pedido, o governador Cláudio Castro autorizou o uso do espaço e determinou reforço na segurança do entorno com apoio da Polícia Militar.

Como forma de homenagem, a Prefeitura do Rio decidiu renomear o percurso dos megablocos do Carnaval de rua. Agora, ele passa a se chamar “Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil”, ou simplesmente “Circuito Preta Gil”. A medida foi oficializada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) e publicada no Diário Oficial desta terça-feira (22/7).