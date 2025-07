Vendedor acreano morre em acidente na BR-364 ao sair do Acre rumo ao Paraná em busca de oportunidades

Um grave acidente de trânsito na BR-364, nas proximidades do Distrito de Extrema, em Rondônia, resultou na morte do vendedor Cristiano Tavares. Ele estava saindo do Acre com destino a Curitiba (PR), onde pretendia recomeçar sua vida, quando perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou.

Com o impacto, Cristiano foi arremessado para fora do veículo e morreu ainda no local. Ele viajava sozinho no momento do acidente.

Cristiano trabalhava com vendas de colchões e era bastante conhecido no setor. A notícia da morte causou comoção entre amigos, familiares e colegas de trabalho. Nas redes sociais, muitas mensagens lamentaram a perda e ressaltaram sua dedicação profissional e o sonho de construir uma nova história em outro estado.

As informações são da página @marcosdionetv.