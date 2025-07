Vendedor aposta em copos personalizados com rostos dos cantores na Expoacre 2025

A Expoacre também é palco para quem empreende com criatividade. Aproveitando a movimentação intensa do público durante as noites de shows, o vendedor Paulo Henrique já iniciou a venda de copos personalizados que estampam os rostos dos principais artistas da programação musical da feira.

Nesta segunda noite de feira (27), o empreendedor deu início as vendas para o público que deve prestigiar o show de Gustavo Lima logo mais.

“Estamos oferecendo aqui os copos personalizados da Expoacre, 50 anos, com todos os cantores, e o preço está a 20 reais”, explica animado.

Seu Paulo já se prepara para o restante da programação, que inclui Zezé Di Camargo & Luciano, Matheus & Kauan e Jorge & Mateus.

Ele conta que atua há oito anos nesse tipo de comércio e acompanha os grandes eventos do estado.

“Todo município onde tem festa, a gente está no meio. Já vendemos em Rio Branco, Cruzeiro do Sul…”, conta.

Os produtos são produzidos em Goiânia e, segundo ele, têm boa aceitação do público, especialmente entre os fãs que querem levar uma lembrança do show para casa.

venA expectativa é de boas vendas ao longo da semana. “Todas as noites, se Deus quiser, estaremos aqui”, afirma.