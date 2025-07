ver-filme-de-terror-pode-queimar-mais-calorias-que-1,5-km-de-caminhada

Além de garantirem entretenimento, os filmes de terror também podem trazer benefícios à saúde. Segundo um estudo conduzido pela psicóloga Kristen Knowles, da Universidade Queen Margaret, em Edimburgo, produções do gênero ajudam a aliviar o estresse, reduzem a dor e promovem o bem-estar físico. E também ajudam a queimar calorias.

De acordo com a pesquisa, assistir a esse tipo de filme estimula a liberação de dopamina e endorfina — neurotransmissores com propriedades relaxantes, responsáveis por aumentar a sensação de prazer e diminuir a percepção de dor no corpo humano.

“A distração causada pela dor também é uma explicação provável, já que a atenção e os recursos energéticos são desviados para a avaliação de ameaças e para longe de outras funções corporais”, explicou Knowles ao jornal The Herald.

Entre os efeitos mais curiosos do gênero está a queima de calorias. Os filmes com sustos inesperados são os que mais contribuem para isso, graças ao aumento da frequência cardíaca durante cenas de tensão.

“A resposta do corpo ao medo ou ao suspense é aumentar a produção de hormônios do estresse, como a adrenalina, que mobilizam os recursos energéticos do corpo. Isso é combinado com aumento da frequência cardíaca e atenção concentrada. Tudo isso pode ser bastante estimulante quando a tensão é liberada no final do filme”, ressaltou a psicóloga.

O estudo apresenta uma seleção de alguns filmes que queimam a partir de 101 calorias, cada. Embora pareça pouco, [REC], longa responsável pelo valor mais baixo de perda calórica, equivale, em média, ao mesmo que o corpo gasta ao caminhar por cerca de 1,5 km.

Confira a quantidade de calorias queimadas ao ver esses filmes de terror, segundo o estudo:

O Iluminado (1980) – 184 calorias

Tubarão (1975) – 161 calorias

O Exorcista (1973) – 158 calorias

Alien, O Oitavo Passageiro (1979) – 152 calorias

Jogos Mortais (2004) – 133 calorias

A Hora do Pesadelo (1984) – 118 calorias

Atividade Paranormal (2007) – 111 calorias

A Bruxa de Blair (1999) – 105 calorias

O Massacre da Serra Elétrica (1974) – 107 calorias

[REC] (2007) – 101 calorias

Fãs de filmes de zumbis estavam mais preparados na pandemia

Kristen Knowles também mencionou um estudo de 2021 que apontou que fãs de filmes de zumbis estavam mais bem preparados para enfrentar a pandemia de Covid-19. Segundo a psicóloga, essas pessoas haviam, de certa forma, “ensaiado mentalmente” para uma situação de crise, o que lhes conferiu maior resiliência diante do cenário real.

Outra explicação é que essas produções proporcionam às pessoas uma “maneira segura” de explorar o medo, já que nas telas “os objetos de medo são discretos e mais simplistas do que na vida real”.

“Por meio dessa interação segura, podemos aprender a lidar com emoções negativas e desenvolver resiliência ao medo e ao estresse. Em última análise, isso significa que podemos nos tornar mais resilientes quando o estresse surge na vida real.”