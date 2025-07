Vera Viel diz que muay thai e massagista ajudaram na identificação do tumor: “Deus usando”

Esposa de Rodrigo Faro voltou a desabafar, em podcast, sobre momento delicado que enfrentou relacionado à saúde e a uma cirurgia. Assista!

Quase um ano após enfrentar uma delicada cirurgia para retirada de um tumor na coxa, Vera Viel voltou a falar sobre o episódio que mudou sua vida. Em novo relato, a apresentadora relembrou o início de tudo: um incômodo durante uma aula de muay thai, que acabou sendo o primeiro sinal de um problema sério de saúde. O que veio depois, segundo ela, foi uma sequência de acontecimentos que só pode descrever como algo “sobrenatural”. A comunicadora abriu o coração no “Mil e Uma Tretas”, podcast apresentado pelas amigas Júlia Faria e Thaila Ayala.

“O que mais marcou nessa história toda é que tive um encontro com Deus, sobrenatural, no momento da minha cirurgia. Do nada, me deu vontade de fazer aula de muay thai, nem combina comigo. Mas aí vi algumas pessoas fazendo, vi que estava tendo no meu condomínio. Comecei a fazer aula, o tumor já estava aqui. Não sabia, não sentia nada. Quando chutei, ele estourou lá dentro, saiu do lugar e formou um hematoma por dentro. Não tinha nada por fora. Fui fazer drenagem no dia seguinte”, disparou Viel.

Veja as fotos

“Aí é Deus também, usando a mão da massagista, que passou a mão e falou: ‘Vera, tem uma coisa estranha aqui na sua coxa’. Daí marquei a ressonância… Na hora que falaram ortopedista, oncologista… Lembro que, quando entrei naquela sala toda branca, com uma equipe médica gigantesca, eu clamei por Deus e falei: ‘Meu Deus, se eu estou passando por isso, é porque o Senhor tem algum propósito na minha vida, uma missão, e eu tenho certeza da minha cura. Esteja comigo agora’”, completou a criadora de conteúdo digital emocionada.

“Uma cirurgia que era para ser de quatro horas durou oito horas e meia. Comecei a voltar e falei: ‘Eu estava com Ele. Eu estava nos braços de Deus e eu vou te contar tudo que Ele me falou’. E aí eu faço um relato para ele [Rodrigo Faro] de como aconteceu e todas as coisas que eu ouvi de Deus, e que eu sabia que ia estar curada, que eu ainda tinha muito para viver com as minhas meninas, que o Rodrigo cuidava de mim como se fosse Ele, e que a minha vida ia ter um novo sentido. E, realmente, a minha vida está tendo um novo sentido”, finalizou a mãe de Helena, Maria e Clara.