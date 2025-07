Vera Viel relembra apoio de Preta Gil durante tratamento contra o câncer

Neste domingo (20/7), horas após a confirmação da morte de Preta Gil, a influenciadora Vera Viel emocionou seus seguidores ao compartilhar um momento íntimo que viveu com a cantora durante sua própria batalha contra o câncer. Vera, que passou por uma cirurgia para remoção de um sarcoma sinovial, revelou que uma ligação de Preta foi fundamental para que encontrasse forças para continuar o tratamento.

“Quando eu cheguei em casa após minha cirurgia para retirada do Sarcoma, a Preta Gil me ligou. Foi uma conversa emocionante, onde ela mostrou todo seu coração. Suas palavras me deram força e coragem para enfrentar as sessões de radioterapia que eu tinha pela frente”, escreveu Vera no Instagram.

A influenciadora, esposa do apresentador Rodrigo Faro, acrescentou: “Hoje, estamos tristes e sentindo muito pela sua partida. Que Deus conforte o coração da família e dos amigos. Ela lutou bravamente pela vida e sempre foi uma grande mulher!”.

Vera passou por uma cirurgia em outubro de 2024, após o diagnóstico de um tumor raro e maligno na coxa esquerda. Depois do procedimento, enfrentou sessões de radioterapia como parte do tratamento. O sarcoma sinovial é uma doença incomum e agressiva, e o apoio emocional é um componente essencial da recuperação.

Já Preta Gil vinha lutando desde janeiro de 2023 contra um câncer colorretal. Apesar de uma fase de remissão no fim daquele ano, a doença retornou em agosto de 2024, com metástases em linfonodos, no peritônio e em um nódulo no ureter. Ela buscava tratamento nos Estados Unidos quando faleceu, aos 50 anos.

Ao longo do dia, diversas personalidades lamentaram publicamente a morte da artista. Preta foi lembrada por sua generosidade, coragem e pela capacidade de acolher e inspirar até nos momentos mais difíceis.