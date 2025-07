Vereador critica LDO de Rio Branco e diz que prefeitura quer gerar superávit cortando políticas públicas

Durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nesta terça-feira (15), o vereador André Kamai (PT) fez duras críticas ao conteúdo do projeto encaminhado pelo Executivo municipal à Câmara de Rio Branco.

Segundo ele, o documento chegou à Casa incompleto e, mesmo após ajustes, continua revelando o que chamou de “descaso” da prefeitura com as políticas públicas essenciais.

“Veio cheio de problemas. Primeiro, veio sem as metas físicas e nós tivemos que dialogar com a gestão para que eles recompusessem essa situação. Depois, as metas físicas vieram e elas refletem um absoluto descaso da prefeitura com o avanço nas políticas públicas”, declarou o parlamentar.

Kamai acusou a gestão municipal de tentar produzir um superávit fiscal à custa da redução de investimentos em áreas fundamentais.

“A prefeitura está fazendo um esforço, na verdade, para tentar fabricar um superávit a partir do encolhimento das políticas públicas”, afirmou.

Entre os pontos criticados por ele estão a estagnação na cobertura da saúde e da educação infantil, além do completo abandono da política de incentivo à produção rural.

“A gente não tem avanço em cobertura de saúde, não tem avanço na cobertura da educação infantil. A gente tem um problema sério na política de produção rural — não tem um real para a mecanização agrícola”, denunciou.

A LDO, que prevê orçamento estimado em R$ 2,16 bilhões para o ano de 2025, é considerada peça fundamental para orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). Apesar das críticas, o projeto deve ser votado ainda nesta terça-feira, último dia de trabalho antes do recesso parlamentar na Câmara de Rio Branco.