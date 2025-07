Vereador denuncia interferência de prefeito na Câmara: “Um ditador! Prefeito de um mandato!”

A exoneração de Luiz Davi Marreiro Araújo, filho do vereador Denis Araújo, publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (2), reacendeu os embates políticos em Sena Madureira. A decisão partiu de uma articulação direta do prefeito Gerlen Diniz (PP), mas teria sido motivada por retaliação, após críticas feitas por Denis à atual gestão, segundo o vereador.

Em um vídeo publicado por Denis nas redes sociais nesta quarta, seu filho foi exonerado de um cargo na Câmara Municipal — e não da Prefeitura — o que, na avaliação dele, comprova a interferência do Executivo sobre outro poder.

“Hoje, no Diário Oficial, amanheceu a exoneração do Araújo, meu filho. Mas não foi da Prefeitura — foi da Câmara Municipal de Sena Madureira, que na teoria é outro poder, independente do Executivo. Mas, a mando do maior ditador que se revelou em tão pouco tempo na história de Sena Madureira, ordenou lá da Prefeitura para a Câmara que ele fosse exonerado”, disse o vereador, em vídeo divulgado nas redes sociais.

No pronunciamento, Denis disse ainda que o prefeito estaria enfraquecendo o Legislativo local ao exercer controle sobre os cargos da Câmara. “Hoje aqui em Sena Madureira não existe mais Legislativo, Executivo e Judiciário. Existe apenas Executivo e Judiciário, pois até nos cargos da Câmara quem manda é o infeliz do careca ditador”, declarou.

Ainda segundo o parlamentar, a decisão teria sido motivada por críticas feitas por ele à falta de medicamentos na rede pública municipal, situação que, conforme afirma, durou cerca de seis meses e só foi resolvida após intervenção do Ministério Público.

“Foi preciso este vereador aqui [ele] e o Ministério Público entrar em ação, denunciar, para que essa situação fosse resolvida. Nós poderíamos estar entrando no sétimo mês sem sequer um remédio na farmácia.”

Durante a fala, Denis também criticou o discurso do prefeito sobre a gestão anterior e afirmou que a atual administração acolheu vários aliados do ex-prefeito Mazinho Serafim, apesar de críticas frequentes.

“Está cheio de gente da antiga gestão na atual gestão. Tem subsecretário que já foi secretário na gestão passada, tem mais de um. Até secretário que falou pra mim que foi convidado pelo atual prefeito pra compor a gestão.”

O vereador finalizou dizendo que é crescente o sentimento de frustração entre os eleitores de Gerlen Diniz e declarou que “não há dinheiro no mundo que mude o resultado de uma eleição quando o povo se sente enganado”.

“É comum escutar uma só voz em todos os locais: ‘É prefeito de um mandato só’. […] Quando o povo pega ranço, e quando o povo sente que foi usado, enganado, não tem dinheiro no mundo que mude o resultado de uma eleição.”

A reportagem entrou em contato com o vereador Denis, que confirmou o teor das declarações feitas no vídeo e se colocou à disposição para prestar mais esclarecimentos.

Veja o vídeo: