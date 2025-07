Vereador do Alto Acre faz homenagem à esposa nas redes sociais após ser flagrado “tomando café” com servidora

Parabéns, Clícia

Hoje é dia de celebrar a vida de uma mulher extraordinária: Clícia! Amiga leal, professora dedicada, profissional de excelência e ser humano admirável, Clícia encanta a todos com sua generosidade, sabedoria e coração enorme.

Que seu novo ciclo seja repleto de saúde, paz, conquistas e muitos momentos felizes ao lado de quem você ama. Feliz aniversário! Você merece o melhor da vida!

Orgulha Brasiléia

O jovem atleta Bruno Henrique Oliveira Antunes, natural de Brasiléia, vem se destacando como uma das grandes promessas do Gálvez Esporte Clube, time tradicional do futebol acreano.

Com talento, dedicação e muito foco, Bruno vem conquistando seu espaço dentro da equipe e chamando a atenção pela performance em campo. Seu desempenho é motivo de orgulho para a cidade de origem, que o viu crescer e agora o vê brilhar em um dos maiores palcos esportivos do estado.

Seus pais, grandes incentivadores da carreira, acompanham de perto cada passo do filho. Mesmo residindo em Brasiléia, não perdem um jogo sequer seja na arquibancada ou à distância, estão sempre presentes torcendo e apoiando.

Brasiléia se orgulha de ver um filho seu tão jovem representando com garra e paixão um dos maiores amores do povo brasileiro: o futebol. Que sua trajetória siga inspirando outros talentos e levando o nome da cidade cada vez mais longe!

DPE/AC

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) ajuizou, no dia 24 de junho, uma Ação Civil Pública contra a Energisa Acre – Distribuidora de Energia S/A, com o objetivo de assegurar a conclusão da rede elétrica na comunidade Etelvir, localizada no km 75 + 8 da Reserva Extrativista Chico Mendes, no município de Brasiléia.

O pedido judicial foi motivado por solicitação de Sarlene Oliveira Brito, presidente da Associação dos Seringueiros e Pequenos Produtores Rurais João Barbosa, que relatou a ausência de energia elétrica em parte significativa da comunidade, apesar de a obra estar autorizada desde julho de 2023 por meio do Programa Luz para Todos.

Com a autorização ambiental em mãos e a instalação parcialmente executada, sete famílias seguem sem acesso ao serviço essencial, comprometendo o armazenamento de alimentos, o uso de equipamentos e o acesso a direitos fundamentais como saúde e educação.

Segundo a Energisa, o atraso se deve à falta de empresa terceirizada disponível para finalizar o serviço. A Defensoria, no entanto, considera a situação um grave desrespeito aos direitos das populações tradicionais da floresta, conforme afirmou o defensor público Dr. Henry Sandres, que atua em Brasiléia.

A ação segue agora sob análise do Judiciário, enquanto aguarda manifestação da empresa e eventual proposta de acordo com plano de execução ainda para este ano.

Festival de Pipas 2025

No próximo domingo, 03 de agosto, a tradicional Praia do Izidorio será palco de um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da cidade: o Festival de Pipas de Brasiléia.

Voltado para toda a família, o evento promete um dia repleto de diversão, criatividade e espírito esportivo. Crianças, jovens e adultos estão convidados a levar suas pipas, colocar a imaginação para voar e celebrar juntos esse momento de lazer ao ar livre.

Além da competição entre as pipas mais criativas, o festival também incentiva a convivência comunitária e a valorização das brincadeiras tradicionais.

Traga sua melhor pipa e participe desse lindo espetáculo no céu de Brasiléia!

UBU EM BRASILÉIA: TEATRO DE RUA

A arte toma conta da rua nesta semana em Brasiléia! O espetáculo “UBU: O que é bom tem que continuar!” chega à cidade com toda a força do teatro popular e promete transformar a Praça Hugo Poli em um palco vibrante de crítica, riso e reflexão. A apresentação acontece na quarta-feira, 31 de julho, às 18h, com entrada gratuita.

Inspirado na clássica peça Ubu Rei, de Alfred Jarry, o espetáculo é uma criação dos grupos potiguares Clowns de Shakespeare, Facetas e Asavessa, que misturam irreverência e inteligência cênica para contar a saga insana de Pai e Mãe Ubu personagens mergulhados em uma busca alucinada por poder em um “país-lugar-nenhum” com traços bem familiares ao nosso contexto latino-americano.

Com uma estética provocadora, cheia de elementos simbólicos como influencers, bananas e manipulação, a montagem aposta no humor ácido e na participação popular para discutir, de forma leve e acessível, temas urgentes da sociedade contemporânea. E tudo isso, literalmente, no meio da praça, com o público como protagonista.

Muito além do palco: ações formativas abertas à comunidade

A programação vai além do espetáculo. Nos dias 29 e 30 de julho (segunda e terça-feira), acontecem ações formativas gratuitas no Centro Cultural Sebastião Dantas, também a partir das 18h. Os encontros abordarão os princípios do teatro de rua, proporcionando um espaço de aprendizado, troca e vivência com quem faz arte de forma direta com o povo.

É uma chance única de se aproximar de um teatro que nasce nas ruas, fala com todos e convida cada pessoa a ser parte da cena.

Chame a família, os amigos e venha viver essa experiência!

CHEERLEADING NEURÓTICA

A equipe Cheers Neurótica já começa o semestre com novidades empolgantes! A estudante Anna Clara foi escolhida por unanimidade para assumir a liderança do grupo, um posto que ela carrega com orgulho e responsabilidade.

“Além de ser uma honra e um dever, considero as cheers como uma família. Já acompanhei a liderança de duas capitãs que trouxeram títulos para nós, e pretendo manter esse legado, sem decepcionar”, declara Anna Clara, emocionada com o novo desafio.

Com a energia lá no alto, a nova capitã já convida homens e mulheres da UNITEPC a participarem da seletiva que acontece no dia 15 de agosto — data e local ainda serão divulgados.

“Venham conhecer nossa história e fazer parte da nossa jornada. A vida universitária é feita de momentos inesquecíveis, e com a Cheers, eles se tornam ainda mais especiais!”, completa Anna.

Fiquem ligados e não percam a chance de fazer parte dessa equipe vibrante e apaixonada!

Feira Municipal de Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia tem a honra de convidar toda a população para participar da inauguração da ampliação da Feira Municipal Walter Fernandes, um importante marco para o fortalecimento da economia local e o desenvolvimento da cidade.

O momento é de celebração e valorização dos trabalhadores e empreendedores que movimentam a feira e fazem dela um espaço de convivência, abastecimento e geração de renda.

Venha prestigiar, participar e conhecer de perto as melhorias que estão sendo entregues à comunidade!

Data e horário a serem divulgados em breve.

Feira Municipal Walter Fernandes – Epitaciolândia

Vida alheia

Um vereador de Brasiléia fez uma homenagem emocionada à esposa nas redes sociais. Mas fontes do Vida Alheia garantem que a mensagem romântica foi um pedido de paz após ele ser flagrado “tomando café” com uma servidora do outro lado da ponte.

Em Xapuri, um servidor público bem conhecido por suas “ações populares” anda frequentando demais o mesmo box da feira onde uma vendedora de frutas muito simpática. Será que ele gosta mesmo é de banana ou é só desculpa pra um papinho doce?

Falando em Xapuri, já estão dizendo que uma certa morena que brilhou no último ensaio das candidatas à ExpoXapuri 2025 tá sendo cortejada por um empresário da capital. O problema? Ele é casado e conhecido por “investir” pesado nas beldades do interior. Aguardemos os próximos capítulos.

Três jovens de Epitaciolândia causaram no show do imperador ao protagonizarem um rolê aleatório e coletivo. Depois de algumas latas de cerveja, o beijo triplo viralizou nos stories alheios. Agora virou debate nos grupos da cidade: liberdade ou falta de noção?

Em Xapuri, um casal que já terminou umas três vezes decidiu “tentar de novo” indo juntos ver o show do Zeze . Resultado? A ex foi embora mais cedo e ele foi visto no camarote com a atual, que até então era amiga da ex. Climinha tenso no grupo dos amigos da escola.

Preparem-se: a edição especial com todos os fuxicos da Expoacre 2025 tá chegando, e a coluna vai entregar tudo que o povo comenta só nos bastidores. Semana que vem estaremos de volta!

Apoio