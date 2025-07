Verstappen precisa de bom resultado na Bélgica para lutar pelo título

O tradicional circuito de Spa-Francorchamps vai receber neste domingo (27/7) o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. A pista mais longa do calendário, com cerca de 7km de extensão, contará mais um capítulo da disputa entre Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen. Os pilotos estão no top-3 do campeonato.

Com a McLaren, Piastri lidera a tabela do mundial de pilotos com o companheiro de equipe, Norris, na cola. Atual campeão da categoria, Verstappen, da Red Bull, está distante. Somente a vitória interessa para o holandês voltar a brigar pelo título.

Em 2023, quem venceu o Grande Prêmio da Bélgica foi exatamente Max Verstappen. De pai holandês e mãe belga, o tetracampeão se sente em casa pilotando em Spa-Francorchamps.

Tradição na Fórmula 1

O primeiro Grande Prêmio da Bélgica disputado foi em 1950, ano de início da Fórmula 1. Desde então, a corrida foi disputada em 68 oportunidades, 56 delas em Spa.

O maior vencedor da casa é Michael Schumacher. A lenda do automobilismo ficou no lugar mais alto do pódio em seis edições do GP.