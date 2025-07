“Vestígios Carnais”: Gustavo Mioto se une a Giana em novo single

Gustavo Mioto e Giana se preparam para lançar uma nova música. Amigos de longa data e agora colegas de estúdio, os artistas prometem surpreender o público com o single “Vestígios Carnais”, que será disponibilizado nas principais plataformas digitais nesta quinta-feira (24/7), às 21h. O videoclipe da canção, fruto da primeira parceria entre os dois, será disponibilizado no dia seguinte, sexta-feira (25/7), às 12h.

O projeto, que começou a ser desenvolvido em dezembro do ano passado, finalmente foi revelado ao público. Em uma coletiva de imprensa remota, da qual o portal LeoDias participou, Giana compartilhou detalhes sobre essa colaboração especial. Com raízes no pop, a cantora contou que se rendeu ao universo sertanejo, estilo que consagrou Mioto como um dos principais nomes da atualidade no gênero.

Segundo Giana, esse feat representa muito mais do que uma simples colaboração musical. Ela destacou a amizade com Gustavo como parte essencial do projeto e revelou uma curiosidade: o convite para a parceria partiu dele. A atitude surpreendeu a cantora, que imaginava que ela é quem faria o convite.

Ao falar sobre a concepção da faixa, Giana explicou que eles pensaram bastante em como surpreender o público, revelando um lado mais maduro e dramático de ambos. Segundo ela, “Vestígios Carnais” é uma música que exige entrega na interpretação, pois fala sobre as marcas invisíveis que as relações deixam, aquelas que ninguém vê, mas que se fazem sentir o tempo todo.