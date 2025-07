VIA TOWERS Corporate é inaugurado e consolida nova centralidade empresarial em Rio Branco

O setor empresarial de Rio Branco ganhou nesta quinta-feira (3) um novo marco com a inauguração oficial do VIA TOWERS Corporate, empreendimento da Albuquerque Engenharia que promete transformar a dinâmica comercial e urbana da capital acreana. O coquetel de lançamento reuniu empresários, autoridades políticas, investidores e representantes do setor da construção civil.

Localizado na Via Verde, em uma área de expansão urbana, o complexo é formado por duas torres que somam quase 40 mil metros quadrados de área construída e abrigam 292 salas comerciais. Cada torre possui quatro elevadores modernos, e toda a estrutura foi projetada para oferecer conforto, sofisticação e funcionalidade.

Durante o evento, o sócio-diretor da Albuquerque Engenharia, João Albuquerque Filho, destacou o impacto estratégico do empreendimento para a cidade. “Esse empreendimento VIA TOWERS que a gente inaugura hoje, com muita gratidão, vai trazer um polo de negócios aqui para essa região da cidade, que é uma região de expansão para a cidade já. E configura que hoje esse é o local para se estar em Rio Branco, essa é a região”, afirmou.

Segundo o diretor, a localização do prédio tem atraído empresas de diversos segmentos estratégicos. “Aqui a gente vai ter o polo de tecnologia do estado, nós temos grandes laboratórios se instalando aqui, os maiores consultórios médicos estão aqui, temos dentistas, os maiores escritórios de arquitetura estão aqui, engenheiros, escritórios de advocacia, sede de grandes empresas estão se instalando aqui”, disse.

Com a entrega do empreendimento, a procura por espaços aumentou significativamente. “Esses últimos meses que a gente começou a anunciar a entrega, houve uma procura muito grande. Graças a Deus a gente vendeu quase todas as unidades. Mas a gente ainda tem sim algumas unidades, então, se tiver interesse, pode ir lá no nosso imobiliário, que os nossos corretores de plantão vão atendê-los muito bem”, completou Albuquerque Filho.

O evento teve clima elegante e corporativo, com apresentação de vídeo institucional e um discurso de boas-vindas aos convidados. A proposta do projeto é posicionar o VIA TOWERS como um novo polo de negócios e inovação para Rio Branco, refletindo o avanço da cidade rumo a uma infraestrutura urbana mais moderna e integrada.

