Via Verde Shopping anuncia campanha com ações para comemorar o Dia dos pais alinhado ao dia Internacional da Cerveja

Com a chegada do Dia Internacional da Cerveja, comemorado na sexta-feira, 1º de agosto, e o início da campanha do Mês dos Pais, o Via Verde Shopping se consolida como uma das principais opções de lazer para quem deseja celebrar as datas em grande estilo. O centro de compras reúne operações gastronômicas que oferecem rótulos variados de bebidas, acompanhados de pratos e petiscos para todos os gostos.

Entre os estabelecimentos que se tornam ponto de encontro para a ocasião estão o restaurante Bahrem, conhecido pelo chope hiper gelado e cardápio de boteco; o Água na Boca, com bebidas de qualidade e ambiente descontraído; e o Jupará, que valoriza os sabores regionais. O circuito cervejeiro do shopping ainda conta com o Vivenda do Camarão, Divino Fogão e Freguesia, com opções que harmonizam perfeitamente com diferentes estilos de cerveja.

Em agosto, o shopping também dá início à campanha do Mês dos Pais com uma programação especial que inclui eventos temáticos, exposições, ofertas em diversas lojas e uma promoção imperdível. Juntando o valor de R$ 500 em compras, o cliente ganha uma faca chefe exclusiva com o logo do Via Verde Shopping, um presente ideal para o dia a dia ou para surpreender os pais. E para deixá-la ainda mais personalizada, é possível realizar a gravação da faca na Ideal Laser, dentro do próprio centro de compras.

Com foco em lazer, conveniência e experiências que marcam, o Via Verde Shopping reforça seu compromisso em oferecer um ambiente confortável e seguro para a celebração das principais datas do calendário, contribuindo para o fortalecimento da economia e da vida cultural em Rio Branco.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.