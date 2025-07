Via Verde Shopping anuncia exposição em homenagem aos 97 anos da Polícia Rodoviária Federal

Entre os dias 24 e 27 de julho, o Via Verde Shopping recebe a exposição em comemoração aos 97 anos da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante o evento, o público poderá conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela instituição, visitar viaturas, interagir com os agentes e participar de atividades educativas e lúdicas, especialmente voltadas para crianças e famílias.

A iniciativa reúne a exposição de viaturas, uniformes, equipamentos, materiais utilizados em operações e apresentação de tropas, reforçando o compromisso da PRF com a segurança pública e a transparência de suas ações em todo o país.

Ao longo do mês de julho, a PRF realizou diversas ações educativas em diferentes pontos do estado, como o Comando de Saúde direcionado aos caminhoneiros e a palestra de Pilotagem Segura para motoristas de empresas locais. Essas iniciativas reforçam o compromisso da instituição com a valorização da vida e a conscientização de todos os usuários das rodovias.

“A educação para o trânsito é uma das ferramentas mais importantes para construir um país mais seguro. Em julho, realizamos ações educativas para conscientizar motoristas e pedestres, como o Comando de Saúde com caminhoneiros e palestras de pilotagem segura. A programação no Via Verde Shopping celebra os 97 anos da PRF, aproximando a instituição da sociedade e promovendo valores como responsabilidade e preservação da vida. Convidamos toda a população a visitar a exposição e participar das atividades preparadas para o público acreano”, destaca Janaína Santos, responsável pela Comunicação Social da PRF.

O Via Verde Shopping abre suas portas para receber esta programação que evidencia o papel fundamental da Polícia Rodoviária Federal na promoção da segurança e do bem-estar social.

Serviço:

📍 Exposição PRF — 97 anos

🗓 24 a 27 de julho

⏰ Horário de funcionamento do shopping

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.