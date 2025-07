“Viabilizar o direito de ir e vir”, diz Gladson ao informar que faltam 12m para concluir ponte da Sibéria

Durante vistoria à ponte da Sibéria, em Xapuri, o governador Gladson Cameli afirmou que faltam apenas 12 metros para concluir o vão central da estrutura, que já está com 90% dos trabalhos executados. O vídeo do acompanhamento da obra foi publicado neste sábado (12), nas redes sociais do governador.

Com 363 metros de extensão, a ponte representa um marco para a mobilidade do município. “Viabilizar o direito de ir e vir, valorizando quem trabalha”, disse Gladson.

A obra conta com investimento de R$ 40 milhões, provenientes de recursos do governo do Estado e emenda parlamentar. A entrega está prevista para o segundo semestre e deve beneficiar cerca de 20 mil moradores.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhou a vistoria técnica, que reforça o compromisso do governo com a infraestrutura e a qualidade de vida da população.

Veja o vídeo: