Viagem em família: Silvia Abravanel curte passeio com marido, filha e genro em Gramado

A filha de Silvio Santos deu detalhes de sua viagem ao Rio Grande do Sul

A apresentadora Silvia Abravanel compartilhou com seus seguidores no Instagram, na última quinta-feira (3/7), um pouco de como foi sua primeira visita a Gramado, no Rio Grande do Sul. Muito procurada por turistas, especialmente durante o inverno, a cidade foi o destino escolhido por Amanda Abravanel e o namorado, Luiz Honório, que celebraram dois anos de namoro e convidaram Silvia e o marido, Gustavo Moura, para acompanhá-los.

“Eles convidaram a gente pra vir aqui pra Gramado. E eu como não conhecia, cá estou. A gente fez nosso primeiro passeio e foi muito legal. A gente vai mostrar pra vocês um pouco do que é Gramado, nossas atividades…”, comentou ela, enquanto mostrava o NBA Park, famoso parque temático da cidade.

Veja as fotos Silvia Abravanel em viagem com famíliaReprodução: Instagram @silviaabravanel Silvia Abravanel e família em GramadoReprodução: Instagram @silviaabravanel Silvia Abravanel se casa com Gustavo Moura.Reprodução: portal LeoDias Silvia Abravanel e Gustavo Moura – Foto: Reprodução/Instagram Silvia Abravanel apresenta especial em homenagem a Hebe Camargo no SBT no Dia Internacional das MulheresFotos: Marcelinho Bertolone

Silvia também exibiu alguns detalhes do museu do NBA Park e celebrou o fato de o marido torcer para o mesmo time de basquete que ela. “Estamos em um museu e aqui tem peças autografadas, umas boas com [o formato] as mãos dos jogadores.”

Como entraram no clima do universo do basquete, Silvia e a família ainda se divertiram tentando acertar algumas cestas. Para encerrar o vlog, ela fez um passeio pela cidade vizinha de Canela, explorando outros pontos turísticos da região.