Viatura da Polícia Civil é pichada com sigla de facção criminosa no interior do Acre

A atuação de facções criminosas no Acre tem avançado de forma alarmante, com destaque para a crescente influência do Comando Vermelho (CV) na região do Vale do Juruá. Consolidado como o principal grupo criminoso da área, o CV vem expandindo sua presença em todos os municípios da região, tanto em zonas urbanas quanto rurais, impulsionado pelo interesse estratégico no controle de rotas internacionais de tráfico de drogas que passam pela fronteira.

Na madrugada desta quinta-feira, 10, a cidade de Marechal Thaumaturgo foi cenário de mais um episódio que escancara o confronto entre o crime organizado e as forças de segurança pública. Uma viatura da Polícia Civil, estacionada em frente à delegacia, no centro da cidade, foi pichada com a sigla “CV”, em uma clara referência à facção criminosa.

Para as autoridades, a pichação foi um ato deliberado de provocação e afronta ao Estado, interpretado como uma tentativa do grupo de intimidar a polícia e reforçar sua presença na região. A ação ousada, no coração da cidade, acende um alerta sobre o grau de audácia das organizações criminosas e sua tentativa de impor domínio territorial.

A Polícia Civil já deu início às investigações para identificar os responsáveis pelo ato criminoso. Além disso, o policiamento ostensivo foi reforçado em Marechal Thaumaturgo, como parte de uma resposta imediata ao episódio.

O controle do narcotráfico na região não é apenas uma questão local, mas também uma preocupação de segurança nacional, devido à posição geográfica estratégica do Acre nas rotas do tráfico internacional.