Vice-governadora Mailza Assis visita Centro de Operações do Rio e conhece modelo de resposta a desastres naturais

A vice-governadora Mailza Assis realizou nesta segunda-feira, 14, uma visita institucional ao Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro (COR-Rio), referência nacional em gestão de crises e monitoramento urbano. A agenda teve como objetivo conhecer os protocolos adotados pela capital no enfrentamento a desastres naturais, além de avaliar o modelo de integração interinstitucional adotado no centro.

Acompanhada do coordenador do programa Juntos Pelo Acre, Lauro Santos, Mailza foi recepcionada pelo secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, Leandro Matiele que guiou a comitiva acreana pelas instalações do COR-Rio, explicando o funcionamento da central. O subsecretário da Defesa Civil do Rio de Janeiro, Rodrigo da Silva também acompanhou a visita.

Durante a apresentação, Matiele destacou a importância da cultura de integração entre os diversos órgãos que atuam no centro. “Hoje todos os órgãos da cidade, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil interagem diretamente com agências federais como a Abin, o Exército, a Polícia Federal e a PRF. Isso foi um desafio no início, mas hoje está consolidado na cultura do centro. Em situações de calamidade, inclusive, o gestor do COR tem autoridade para comandar as ações na ausência do prefeito, conforme decreto municipal”, explicou.

Mailza destacou o caráter inovador do centro e sua contribuição para a segurança pública e bem-estar da população. “Estou no Centro de Operações do Rio de Janeiro conhecendo as expertises dessa iniciativa inovadora que monitora emergências e o cotidiano da cidade. A cidade está totalmente conectada, e isso permite que ações de prevenção sejam tomadas com antecedência, protegendo vidas. Parabenizo o prefeito Eduardo Paes e toda a equipe por essa tecnologia a serviço da população”, declarou.

O secretário Leandro Matiele retribuiu a visita colocando a experiência do Rio à disposição do Acre. “Em nome da cidade e do prefeito Eduardo Paes, colocamos à disposição do Estado do Acre toda a expertise construída ao longo de 15 anos de integração, inteligência e produção de dados. É um prazer contribuir com o desenvolvimento de políticas de defesa civil e prevenção de desastres em outros estados”, afirmou.

O COR-Rio foi inaugurado em dezembro de 2010 e é inspirado em modelos internacionais como os de Nova York e Londres. Funciona como uma central de monitoramento 24 horas, com câmeras espalhadas pela cidade e atuação conjunta de órgãos como Defesa Civil, Comlurb, CET-Rio, Cedae, Light, Bombeiros, entre outros. Entre suas principais atribuições estão o alerta à população sobre riscos, a coordenação de respostas rápidas e o planejamento com base em dados meteorológicos e geográficos.

Em 2024, o Acre enfrentou um dos maiores desastres ambientais de sua história, com as 22 cidades do estado em situação de emergência. Mais de 120 mil pessoas foram afetadas pelas cheias. A troca de experiências com centros avançados de gestão de risco, como o do Rio de Janeiro, representa um passo importante para o fortalecimento da prevenção e resposta a desastres no estado.

A comitiva acreana também conheceu o trabalho da equipe multidisciplinar do COR, composta por representantes da Defesa Civil, SAMU, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e outras instituições. No final da visita, Mailza presenteou o secretário com uma peça produzida em marchetaria.