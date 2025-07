Vicky, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, prova gafanhoto e impressiona a mãe

A influenciadora Ana Paula Siebert compartilhou um momento inusitado durante a viagem aos Estados Unidos nesta segunda-feira (14/7), ao lado da filha Vicky Justus, de 5 anos, e da enteada Rafa Justus, ambas filhas do empresário Roberto Justus. A caçula do apresentador pediu para comprar gafanhotos com bacon e queijo e saboreou as iguarias, enquanto a mãe e a irmã se mostraram enojadas com o petisco.

“A Vicky comprou gafanhoto de bacon com queijo para comer. Sério! Quem te ensinou isso? Eu não tenho coragem”, contou Ana Paula. “Não precisa ter nojo, é bom. É salgadinho. É ruim, mas é bom”, respondeu a caçula. “Não é ruim, mas só de saber que é um gafanhoto, dá nojo”, explicou a influenciadora ao provar o petisco.

Roberto Justus, Ana Paula Siebert e Vicky Reprodução Instagram @Anapaulasiebert Vicky, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, comemorou cinco anos com festa luxuosa em SP Reprodução Instagram Ticiane Pinheiro e a caçula, Manu, não puderam comparecer à festa de Vicky, filha de Roberto Justus Reprodução Instagram Roberto Justus, Ana Paula Siebert e Vicky Justus, filha do casal Lucas Ramos / Brazil News

Rafa Justus também provou a iguaria, mas sua expressão mostrou que o sabor do inseto não foi dos melhores. A adolescente de 15 anos está aproveitando o final das férias com a madrasta, o pai e a irmã mais nova.

O empresário e a esposa vieram a público recentemente para dar um basta diante dos ataques e ameaças contra a filha Vicky. Apesar de lidarem com as críticas com discrição, o casal quebrou o silêncio e anunciou que acionou sua equipe jurídica após uma série de comentários violentos nas redes sociais, tudo motivado por fotos da pequena usando uma bolsa de grife.