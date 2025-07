Vídeo. Adolescentes “roubam” carro da mãe e atropelam motociclista

Um adolescente, de 14 anos, e um garoto, de 11, se envolveram em um acidente de trânsito em Rorainópolis, no sul de Roraima. Os dois estavam em um veículo, sozinhos, e atingiram um motociclista, de 19 anos, que ficou ferido. A colisão aconteceu por volta das 15h dessa quarta-feira (2/7), porém, ainda não há informações de qual dos garotos estava ao volante.

O acidente foi no cruzamento da rua Antônio Carlos Lacerda Gago com a rua Idelmar Pereira de Figueiredo, no bairro Campolândia.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, os dois meninos haviam fugido, “temendo possíveis represálias”. A mãe do mais novo informou que a dupla pegou o carro sem autorização.

Veja o vídeo:

Câmeras de segurança registraram quando o veículo bateu na moto e, após perder o controle, caiu em uma vala de concreto. Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado na via.

Leia também







Um vídeo também registrou os dois meninos saindo do carro pela porta do passageiro. O motociclista sofreu múltiplos ferimentos pelo corpo e foi levado ao hospital de Rorainópolis pelo Corpo de Bombeiros, segundo a Polícia Militar.

A mãe do garoto se prontificou a ir até a delegacia prestar esclarecimentos, de acordo com a PM. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Rorainópolis.