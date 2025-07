VÍDEO: ao lado de Bittar e esposa, Michelle Bolsonaro convida população para evento do PL no Acre

A cidade de Rio Branco sediará, no dia 12 de julho, o Encontro Nacional do PL Mulher no Acre, evento que reunirá mulheres, famílias e lideranças políticas. O grande destaque será a presença de Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e presidente nacional do PL Mulher, que estará no estado.

O encontro será realizado no ginásio poliesportivo do Sesc Bosque, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2472 – bairro Bosque. A programação inicia às 8h30, com abertura dos portões às 7h30, e término previsto para as 13h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela plataforma Sympla ou clicando aqui.

A presidente estadual do PL Mulher no Acre, Charlene Lima, também marcará presença, ao lado de outras lideranças como o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e a primeira-dama municipal, Kellen Bocalom. O evento também contará com intérpretes, garantindo a participação da comunidade surda.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Michelle Bolsonaro ao lado do Senador Márcio Bittar e sua esposa, Thaís Bittar, reforçaram o convite à população. “Hoje estamos aqui juntos para passar uma mensagem importante para vocês. Dia 12 de julho, nós estaremos aí num grande encontro de mulheres e famílias, o nosso povo acreano, o nosso povo de bem”, disse Michelle.

Com o lema “Vista sua coragem. Traga sua fé. E venha fazer parte da mudança!”, o Encontro Nacional do PL Mulher no Acre busca fortalecer o protagonismo feminino e envolver a sociedade em pautas de valores conservadores.