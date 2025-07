Vídeo: Argentina vence o Uruguai na estreia da Copa América Feminina

A Argentina estreou com vitória na Copa América feminina, neste terça-feira (15/7). Com gol de Florencia Bonsegundo, as Hermanas derrotaram o Uruguai, por 1 x 0.

O gol foi marcado aos 31 minutos do segundo tempo. Soriano encontrou Falfan na entrada da entrada. A camisa 8 tocou por cima da zaga e deixou Bonsegundo na cara da goleira. A atacante ainda deu um bonito toque por cima e balançou as redes.

Assista ao gol:

O Uruguai ainda teve Wendy Carballo expulsa logo depois, aos 36.

Agora, a Albiceleste ocupa a segunda posição no grupo A, atrás somente do Chile, que venceu o Peru por 3 x 0. Vale lembrar que, como cada chave é composta por cinco seleções, a Argentina folgou na primeira rodada.

A próxima partida da Argentina será na próxima sexta-feira (18/7), às 21h, contra o Chile. Já o Uruguai, pega o Peru, no mesmo dia, às 18h.