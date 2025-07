Vídeo: assaltantes arrancam motorista de app e passageiros de carro

Um motorista e dois passageiros foram assaltados ao iniciarem uma corrida de aplicativo, na noite desse sábado (26/7), no bairro Campo Grande, zona sul de São Paulo. As vítimas foram abordadas por três criminosos, que as expulsaram do carro e roubaram o veículo.

Imagens de uma câmera de segurança mostram os passageiros, um homem e uma mulher, embarcando no veículo de aplicativo. Prestes a dar início à corrida, o motorista é abordado por um suspeito armado, que ameaçou atirar contra o para-brisas do carro.

Ainda nas imagens, outros dois homens, que aparentavam ser pedestres andando na calçada, abrem as portas do veículo e expulsam os passageiros. O motorista até tenta arrancar e escapar, mas é parado pelos criminosos e decide fugir do carro.

Os passageiros também tiveram que deixar o veículo e a mulher teve a bolsa roubada. Os assaltantes fugiram com o automóvel.

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar (PM) foi acionada e localizou os suspeitos, mas que eles fugiram ao perceber a aproximação policial. Durante a fuga, os autores abandonaram o celular de uma das vítimas, as chaves do carro e um simulacro de arma de fogo — todos os itens foram apreendidos.

Durante depoimento à polícia, o motorista de aplicativo, um homem de 62 anos, relatou que estava embarcando dois passageiros para dar início a uma corrida, quando três criminosos o abordaram.

A Polícia Civil investiga o roubo e busca localizar os assaltantes. O caso foi registrado como roubo de veículo no 98° Distrito Policial (Jardim Miriam).