Vídeo: assista ao momento em que Oruam se entrega à polícia

O rapper Oruam se entregou as autoridades policiais na noite dessa terça-feira (22/7) no Rio de Janeiro. Na chegada a delegacia, o músico conversou com a imprensa e disse que gostaria de pedir desculpas.

Veja o vídeo

AGORA: Oruam acaba de se entregar na delegacia do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/mN2Ei6KoJN — CHOQUEI (@choquei) July 22, 2025

Relembre

O rapper Oruam teve prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio após uma confusão na madrugada de segunda-feira (22/7), no bairro do Joá.

Durante uma operação da polícia contra um adolescente envolvido com tráfico, ele teria incitado aglomeração e hostilizado os agentes, lançando xingamentos e pedras. No tumulto, o menor fugiu e um homem foi detido por resistência e desacato.

A decisão judicial cita sete crimes relacionados ao caso, incluindo tráfico, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

A prisão preventiva foi determinada para garantir a ordem pública e evitar que os crimes se repitam, com base em provas e necessidade da medida.