Vídeo: bando é flagrado após furtar quatro rodas de carro na Asa Norte

Quatro homens encapuzados foram flagrados por uma câmera de segurança após furtarem as rodas de um carro estacionado na 710 Norte, por volta das 4h dessa quinta-feira (17/7).

As imagens mostram quando o grupo caminha por uma rua, cada um com uma roda em mãos, antes de jogarem os itens em um contêiner de descarte de resíduos. Apesar de estarem na rua, os criminosos agiram com calma.

Assista:

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou que só descobriu o furto porque uma testemunha que passava pela região desconfiou da cena e decidiu seguir os criminosos a distância.

A pessoa que denunciou o grupo acompanhou a quadrilha até o momento em que os ladrões deixaram as rodas no contêiner. Acionada, uma equipe da PMDF foi à quadra e encontrou um carro deixado sem as quatro rodas.

Os policiais fizeram buscas pela área informada pelo denunciante e acharam o conjunto de itens furtados. As rodas foram levadas para a delegacia, para registro de ocorrência, e devolvidas ao dono do veículo.

Apesar do flagrante em vídeo e das buscas feitas pela região após o crime, nenhum ladrão havia sido identificado ou preso até a mais recente atualização desta reportagem.