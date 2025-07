Vídeo: briga de trânsito tem perseguição, fechada e bate-boca na rua

Uma cena perigosa chamou a atenção de motoristas em uma via de Taguatinga, no Distrito Federal. Dois carros estavam “se fechando” e trocando de pista repetidas vezes.

Um outro motorista filmou a situação. Na gravação, é possível ver os dois carros “brigando”. Em certo momento, os dois motoristas descem dos veículos e parecem discutir no meio da rua.

As imagens foram divulgadas pela página Ceilândia Muita Treta, no Instagram, nessa sexta-feira (18/7). A situação teria ocorrido na via principal entre a QNL e a QNJ.