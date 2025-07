Vídeo: Bruna Biancardi encanta com o primeiro encontro emocionante de Mavie e Mel

Bruna Biancardi derreteu corações de seus fãs no Instagram, nesse domingo (6/7), ao compartilhar o primeiro encontro de suas filhas, Mavie e Mel, ainda na maternidade. A influenciadora publicou o vídeo emocionante do momento em que a primogênita conhece a irmã mais nova.

“O encontro ❤️. Minha vida todinha!”, escreveu ela na legenda da publicação, que rapidamente viralizou. A pequena Mel chegou ao mundo na madrugada do último sábado (5/7).

A declaração dos papais

Mel, a segunda filha de Neymar Júnior e da influenciadora Bruna Biancardi, nasceu na madrugada de sábado (5/7) em uma cesariana de emergência, em uma maternidade de alto padrão em São Paulo. Poucas horas após o nascimento, o casal já havia compartilhado as primeiras e adoráveis imagens da herdeira, que agora é a irmã caçula de Mavie.

Nas redes sociais, Neymar e Bruna posaram com Mel e publicaram uma declaração de amor cheia de carinho: “Nossa Mel chegou, pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você. Te amamos!”, escreveram.

Nos comentários, fãs e amigos não pouparam os parabéns ao casal. “Que demais! Que Deus abençoe grandemente essa nova e poderosa jornada!”, desejou Maria Rojas. “Bem vinda Mel, que Deus abençoe cada vez mais, amo vocês. Tenho muito orgulho da mãe forte e corajosa que você se tornou! Te amo”, comentou Dani Pasqualin. “Bem vinda Mel, chegou trazer ainda mais amor e felicidade para sua família. Amamos muito”, escreveu Hanna Carvalho.

O nascimento

Mel nasceu no Hospital São Luiz Star, em São Paulo, por volta das 3h do último sábado (5/7). Bruna Biancardi precisou se submeter a uma cesariana de emergência após o rompimento da bolsa. Apesar do susto, o procedimento ocorreu sem intercorrências. Membros da família do casal, como Neymar Pai e Mavie, filha mais velha dos dois, estiveram presentes no local para acompanhar o nascimento.

Mel é a segunda filha do relacionamento do jogador do Santos com a influenciadora Bruna Biancardi. Neymar também é pai de Helena, que completou 1 ano nesta semana, fruto de um rápido affair com a modelo Amanda Kimberlly, e de Davi Lucca, nascido em 2011, filho de Carol Dantas. Além disso, uma ex-modelo húngara, Gabriella Gáspár, afirma que sua filha de 11 anos, Jásmin, também é filha do jogador de futebol.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet