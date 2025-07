Vídeo: cadela tenta conquistar amizade de gato em “relação unilateral”

Na hora de tentar se aproximar de alguém, é importante considerar o espaço e as limitações do outro. Os cães, com seu jeitinho entusiasmado e expansivo, acabam se excedendo na hora de interagir com os gatos — que podem não receber bem as brincadeiras. Esse foi o caso da cadela Gracie que, ao tentar uma aproximação com o seu irmão adotivo, acabou em um vídeo viral do Tiktok.

Leia também

No vídeo, compartilhado por Angie na plataforma de vídeos, os dois animais de estimação estão em um sofá, quando a cadela decide tentar brincar com o gato. Gracie é uma pastor-alemão, raça de grande porte, e vive com seus irmãos gatos. Mas apesar da convivência com os pequenos felinos, ela parece ainda não entender o impacto do seu corpo nas investidas amorosas com os bichanos. No vídeo compartilhado pela tutora, Gracie se aproxima do bichano laranja com curiosidade e empolgação, mas ele não recebe muito bem.

O gato não arranha nem morde a cadela, mas a ignora solenemente. Na interação, Gracie está empolgada e balança o rabo brincando sem parecer muito atenta ao fato de que estava batendo nas costas do gato laranja – e causando um incômodo evidente para quem observa a cena. A cada batida impulsiva do rabo, o gato solta um miado de aviso, enquanto à olha de canto de olho, sem reagir às tentativas de Gracie. “Essa é uma amizade unilateral”, colocou Angie na legenda do vídeo que foi publicado no Tiktok.

Cansada, mas sem desistir, Gracie para de bater no gato com o rabo, e recosta o rosto sob o sofá olhando para o felino, que evita qualquer contato visual. Apesar do limite silencioso do bichano, ele não chega a sair de perto da cadela, indicando que talvez essa relação ainda possa vir a funcionar, se for bem administrada.

O vídeo viralizou na plataforma, chegando à alcançar mais de 1,1 milhão de visualizações, além de 250 mil curtidas. Nos comentários, os internautas se divertem com o caso, mas também se dividem entre defender o gato ou a pastor-alemão. “Para ser justo, o cachorrinho provavelmente não percebe o que está fazendo”, indica um dos usuários.

“Esse é um gato que passou pelas dificuldades de ter um irmão cachorro por um tempo e já superou isso”, comenta outra pessoa. Incômodo ou não, eles terão que se entender eventualmente – quem sabe de uma forma mais harmoniosa.