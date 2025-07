Vídeo: câmera flagrou homem esfaqueando mulher no Aeroporto JK

Uma câmera de segurança do Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, registrou o momento em que um homem esfaqueia uma mulher no mezanino.

Alessandro Spaniol, de 42 anos, atacou a vítima com golpes no pescoço, tórax, mãos e costas. Após a tentativa de feminicídio, ocorrida na madrugada desta terça-feira (22/7), o criminoso fugiu e foi preso no início da tarde.

Veja o momento do ataque:

O que se sabe até agora

Alessandro possui 18 registros criminais, incluindo ocorrências por ameaça, vias de fato, lesão corporal, porte de arma branca e violações da Lei Maria da Penha.

Apesar das diversas passagens pela polícia ao longo dos anos, ele ainda se encontrava em liberdade.

Um funcionário da segurança do terminal aéreo foi ao posto policial do aeroporto e avisou sobre o ocorrido, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O caso é investigado pela 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul).

Tentativa de feminicídio

A vítima, de 45 anos, que não terá o nome divulgado, prestou depoimento à polícia. A mulher contou que os dois começaram a discutir verbalmente e, em seguida, a violência se tornou física.

Ela relatou que ambos vivem em situação de rua e lavam carros no Núcleo Bandeirante (DF), mas que o autor possui residência na Vila Cauhy.

A vítima disse que mantém um relacionamento com o agressor há cerca de um ano, e que ele é usuário de crack e álcool.

Ela informou também que já teve uma medida protetiva contra ele anteriormente, e que o homem tem histórico de violência — inclusive, teria agredido a própria mãe quando morava no Mato Grosso.

Ela revelou ainda que Alessandro já esfaqueou outro homem no Aeroporto de Brasília.

Posicionamento

Por meio de nota, a concessionária Inframerica, responsável pela gestão do Aeroporto de Brasília, informou que, às 3h17, uma equipe do posto médico do terminal prestou os primeiros socorros à vítima e a encaminhou para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante.

A PCDF isolou o local do crime para perícia, e a área foi liberada por volta das 5h50. As imagens do sistema de vigilância serão enviadas para a polícia, segundo a Inframerica.