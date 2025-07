VÍDEO: caminhão colide com poste e causa apagão em bairro no interior do Acre

Um acidente envolvendo um caminhão de uma empresa de refrigerantes e água causou um apagão parcial no bairro Copacabana, em Cruzeiro do Sul, nas primeiras horas da tarde deste sábado (26). A colisão aconteceu na Avenida São Paulo, em frente ao portal da Avenida Coronel Mâncio Lima.

De acordo com informações apuradas no local, o caminhão tentava subir a ladeira da via, considerada bastante íngreme. No entanto, o motorista não conseguiu completar a subida e o veículo acabou voltando de ré, colidindo com a traseira contra um poste de energia elétrica.

O impacto provocou a quebra da base do poste, interrompendo o fornecimento de energia na região. Técnicos da ENERGISA foram acionados e já estão no local realizando o trabalho de substituição do equipamento danificado. A previsão é de que o serviço de religamento da energia ainda leve algumas horas, o que gerou transtornos para os moradores da área afetada.

Até o momento, as causas exatas do acidente ainda não foram oficialmente divulgadas. Caberá aos órgãos competentes apurar os detalhes e possíveis responsabilidades.

Veja o vídeo: