Vídeo: cantor de forró é agredido em show e fica com o rosto sangrando

O cantor Rick Rocha, vocalista da banda de forró Malla100Alça, foi atingido no rosto por uma lata de cerveja arremessada do público em um show realizado em Luciara, no Mato Grosso. O artista estava no palco, cantando, quando sofreu o duro golpe.

Nas redes sociais, ele compartilhou o momento e mostrou que ficou com o rosto sangrando após a agressão.

O show foi interrompido e, segundo a equipe, o artista foi levado ao hospital e registrou boletim de ocorrência, mas decidiu perdoar o agressor. “O artista foi socorrido imediatamente e, felizmente, está bem. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas, num gesto de empatia e maturidade, Rick decidiu perdoar o agressor”, diz a nota.

Em seguida, o grupo continuou: “Reforçamos que atitudes violentas e desrespeitosas não têm espaço em nossos eventos. Seguiremos firmes, levando nossa música com amor, alegria e, acima de tudo, respeito a todos que nos acompanham.”

Por fim, mesmo com o acontecimento, os artistas agradeceram o público presente. “Agradecemos de coração ao povo de Luciara pelo show inesquecível. Foi uma noite linda, e não deixaremos que a atitude de uma pessoa apague o brilho de tudo o que vivemos juntos”, finalizaram.