Vídeo chocante: família sobrevive após carro ser esmagado entre carretas na BR-101; ASSISTA

Um grave acidente envolvendo oito veículos, ocorrido na BR-101, em Joaquim Gomes (AL), na manhã da última segunda-feira (21), deixou duas pessoas mortas e gerou comoção nacional após a divulgação de um vídeo mostrando o resgate de uma família presa nas ferragens de um carro completamente esmagado entre duas carretas. Milagrosamente, todos os ocupantes do veículo sobreviveram.

Carlos Henrique, dentista, dirigia o carro com a esposa Sâmia Kelly, os filhos Pedro, de 7 anos, e Nina, de 12, além da sogra Sebastiana, de 76 anos. Eles retornavam para Colônia Leopoldina depois de um fim de semana em Maceió. Por volta das 9h, no km 31 da rodovia — que operava em sistema “pare e siga” por conta de obras — uma carreta carregada de cenouras não conseguiu parar ao fazer uma curva e atingiu violentamente o carro da família, que foi arremessado contra outro caminhão à frente. Vídeos mostram o desespero dos presentes. Carlos, preso nas ferragens, gritava por ajuda: “Tá eu e os cinco aqui. Minha esposa, minha mãe…”.

A operação de resgate durou cerca de duas horas. Todos os membros da família sobreviveram, embora com ferimentos: Pedro sofreu fratura na mandíbula, e dona Sebastiana desmaiou com o impacto. Segundo o sargento Chirle Gutemberg, o uso do cinto de segurança e os sete airbags do veículo foram cruciais para que ninguém morresse. “Parecia um maracujá. O carro estava completamente destruído”, afirmou o bombeiro.

O motorista da carreta, Anderson Luiz Santos Silva, de 36 anos, havia sido notificado na noite anterior por desrespeitar o tempo de descanso obrigatório. Ele fugiu do local do acidente e se apresentou dois dias depois. Em depoimento, afirmou não ter visto sinalização após a curva. Sua defesa atribui o acidente à suposta falha na sinalização da via. No entanto, o DNIT divulgou imagens mostrando placas e cones no trecho. A Polícia Civil investiga o caso. Anderson responderá em liberdade e poderá ser indiciado por homicídio doloso se for constatado que assumiu o risco ao continuar dirigindo.

Apesar do trauma, a família tenta recomeçar. “Deus me apagou. Se eu tivesse visto tudo, não teria aguentado”, disse a idosa Sebastiana. Já Carlos Henrique afirmou: “Acho que Deus disse: ‘Sua hora não chegou’”. A esposa, Sâmia, complementou: “Nascemos de novo”. O pequeno Pedro, emocionado após ganhar uma festa surpresa dos amigos, resumiu: “Agora só quero duas coisas: comer e esquecer isso tudo”.