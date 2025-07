Vídeo: com gol de Alan Patrick, Internacional vence Ceará no Beira-Rio

O Internacional conquistou uma importante vitória neste domingo (20/7). Com gol de Alan Patrick, o Colorado derrotou o Ceará por 1 x 0 em jogo realizado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja o gol do jogo:

Internacional 1×0 Ceará Alan Patrick

Rafael Borre Brasileirão Série A | 15ª rodada pic.twitter.com/NQ74xTIV14 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 20, 2025

Após disputa no meio-campo, a bola sobrou para Borré, que levou até a linha de fundo, driblou o defensor e cruzou para a área, encontrando Alan Patrick. O camisa 10 do Inter só teve o trabalho de chutar para o gol.

Com a vitória, o Internacional sobe, pelo menos de forma momentânea, para a 12ª posição. Já o Ceará está logo acima, em 11º lugar.