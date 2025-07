Vídeo: criança de 10 anos e adolescente furtam moto no interior de SP

Um menino de 10 anos e um adolescente de 14 furtaram uma motocicleta na noite dessa terça-feira (22/7), em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O veículo foi recuperado pela Polícia Militar (PM), e os jovens conduzidos à delegacia. Eles foram ouvidos e liberados junto aos responsáveis.

O furto aconteceu por volta das 22h, na Travessa Rochedo, em Ribeirão. Imagens gravadas por câmeras de segurança flagraram o menino rondando a moto estacionada, antes de furtá-la.

Veja vídeo:

Segundo a PM, o dono do veículo, de 21 anos, acionou a autoridade e relatou que deixou o veículo estacionado no local e, ao retornar cerca de uma hora depois, percebeu o furto. A polícia iniciou as buscas pela moto, que foi recuperada por volta das 3h da madrugada desta quarta-feira (23/7).

A motocicleta foi encontrada com dois menores de idade, de 10 e 14 anos, que confessaram o crime e foram conduzidos à delegacia. O veículo foi devolvido ao proprietário.

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que, por se tratar de ato infracional sem violência ou ameaça, o adolescente e a criança foram ouvidos e liberados aos cuidados dos responsáveis. O caso foi registrado como furto e localização/apreensão de veículo na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto.