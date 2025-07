Vídeo: criminoso mata ex-mulher com tiros de fuzil em plena rua

Uma mulher, identificada como Carla, de 28 anos, foi morta com um disparo na cabeça pelo ex-companheiro na cidade de Guadalajara, em Jalisco, no México, na madrugada do último sábado (12 de julho). O feminicídio ocorreu em frente à casa da vítima e foi registrado por câmeras de vigilância.

Segundo informações preliminares, o suspeito Kelvin Farias Robles N. teria ligação com o tráfico. Ele, que estava vestido com um casaco azul e tênis branco, é visto descendo de um veículo branco que estava sem placa.

Detalhes da brutal execução e fuga

De acordo com o coletivo Sororas Violetas Jalisco, Kelvin teria ligado para Carla, pedindo para que a vítima saísse de casa. A discussão escalou rapidamente e, nas imagens, é possível ver Carla com uma vassoura e um objeto perfurante indo até o veículo do ex-parceiro. Em seguida, ela desferiu diversos golpes no para-brisa do veículo.

Em resposta aos ataques da vítima, Kelvin abriu a porta traseira do veículo, pegou uma arma de fogo e disparou duas vezes contra o chão para intimidá-la. Carla, que continuou avançando contra o homem, foi atingida diretamente na cabeça.

Após o assassinato, que ocorreu por volta das 1h36, o criminoso fugiu no veículo. As autoridades do país foram acionadas e chegaram ao local às 2h29, mas a vítima já estava sem vida, conforme constatado pelos paramédicos.

Vídeo:

Investigação em andamento e apelo por justiça

A Unidade Especializada em Investigação de Feminicídios da Fiscalía Geral do Estado de Jalisco assumiu a investigação, seguindo o protocolo de feminicídio com enfoque de gênero. O agressor continua em fuga, e a polícia intensifica as buscas.

A área foi isolada, depoimentos foram coletados e as imagens da câmera de segurança foram integradas à investigação.

O grupo Sororas Violetas Jalisco clama por justiça e exige respostas das autoridades. Até agora, não existem dados sobre denúncias anteriores de violência contra Carla nem se ela havia pedido medidas de proteção.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.