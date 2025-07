Vídeo. Criminosos rendem homem na rua e roubam carro no DF

Um homem teve o carro roubado por dois criminosos, em Samambaia (DF), na noite desse sábado (26/7). Uma câmera de segurança flagrou o crime.

A dupla ameaçou a vítima, entrou em uma caminhonete Montana e fugiu em seguida. Veja o vídeo:

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender a ocorrência. Com os detalhes repassados sobre o veículo, a equipe solicitou apoio de outras unidades policiais: a Polícia Militar de Goiás (PMGO) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Informações preliminares indicavam que os criminosos teriam fugido em direção a Santo Antônio do Descoberto (GO), no Entorno do DF. As equipes policiais avistaram os suspeitos passando pela DF-190.

Leia também

Durante a perseguição, a caminhonete foi interceptada, mas os criminosos conseguiram fugir para uma área de mata.

Até o momento, os indivíduos não foram localizados.