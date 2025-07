Vídeo de Gusttavo Lima anunciando que irá ajudar criança no Acre repercute na web

O vídeo do cantor Gusttavo Lima, que se apresentou na noite da última quarta-feira (2), na Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, afirmando que deve ajudar a pagar a cirurgia de uma criança com autismo severo no estado, repercutiu na internet.

O Portal Léo Dias, que tem mais de 18 milhões de seguidores no Instagram, fez a publicação com a informação falando sobre a ocasião. Quase duas mil pessoas comentaram parabenizando o artista.

“Não é somente sobre dinheiro, mas gratidão e humildade de agradecer com o coração o seu público fiel”, disse um internauta. “Ele é o cara”, afirmou outro.

Lima se comprometeu publicamente a cobrir o valor que falta para a realização da cirurgia de Bruninho, de 11 anos. O procedimento custa R$ 301.300, dos quais a família já arrecadou R$ 61 mil.