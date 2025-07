Vídeo: dupla armada leva celulares, jóias e dinheiro de clientes de loja do DF

Dois homens armados entraram em uma loja e levaram pertences do dono do estabelecimento e de clientes. O caso ocorreu na tarde deste sábado (19/7), na QNN 17, Conjunto H, em Ceilândia, no Distrito Federal. Câmeras de segurança gravaram a ação dos criminosos.

Nas imagens, é possível ver quando a dupla chega na loja. Os dois estão com capacetes e mostram as armas.

Imediatamente, começam a pegar pertences das vítimas. Foram levados celulares, joias, dinheiro, entre outros.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 10º BPM foi acionada por volta das 12h58.

A solicitante, proprietária do estabelecimento, relatou que foi vítima de assalto praticado por dois indivíduos armados.

Com base nas imagens do circuito interno, foram realizadas diligências e abordagens nas imediações, porém os autores não foram localizados e seguem foragidos. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Civil do DF.