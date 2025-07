Vídeo: Emerson Royal faz primeiro treino com o elenco do Flamengo

Emerson Royal treinou pela primeira vez com o elenco do Flamengo nesta terça-feira (29/7). O lateral-direito foi anunciado pelo rubro-negro na última quinta-feira (24/7), após deixar o Milan por 9 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões).

Emerson teve a inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF regularizada na manhã desta terça-feira. Com isto, o jogador está apto a estrear pelo Flamengo.

Veja como foi o primeiro treino de Emerson no Flamengo:

O lateral foi anunciado pelo Flamengo em 24 de julho

Emerson estava no Milan, da Itália

Emerson treinou com o Flamengo nesta terça (29/7)

Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo se prepara para o duelo contra o Atlético-MG, pelas oitavas de finla da Copa do Brasil. Os times se enfrentam no Maracanã, nesta quinta-feira (31/7), às 21h30. Na semana seguiente, as equipes se encaram na Arena MRV, em Belo Horizonte.