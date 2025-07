Vídeo: empresário dirige BMW bêbado, agride GCMs e quebra viatura

Um empresário de 39 anos foi preso em flagrante após dirigir embriagado, agredir dois guardas civis e quebrar o vidro de uma viatura com chutes, na noite do último sábado (26/7), no bairro Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo.

O caso aconteceu por volta das 23h30, na Rua Guaipá, quando um veículo BMW, em alta velocidade, quase colidiu com uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (GCM) em patrulha. Os agentes, então, perseguiram o suspeito, que persistiu acelerando até ser abordado na Avenida Mofarrej.

Imagens gravadas por câmeras de segurança mostram o homem saindo do veículo e desferindo um soco em um dos guardas. Na sequência, ele é contido e colocado em uma viatura, onde começa a dar chutes no vidro traseiro e danifica o veículo oficial.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes relataram que o homem aparentava estar embriagado. A perícia foi acionada e o motorista conduzido à delegacia — onde permaneceu à disposição da Justiça.

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a ocorrência foi registrada no 91º Distrito Policial (Ceasa) como embriaguez ao volante, resistência, lesão corporal, desacato e dano qualificado ao patrimônio público.