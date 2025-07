Vídeo: Flor Gil mostra emoção de Gilberto Gil em cortejo de Preta Gil

Flor Gil compartilhou alguns registros da despedida de Preta Gil, que aconteceu na sexta-feira (25/7), no Rio de Janeiro. Entre fotos ao lado da família, a filha de Bela Gil mostrou um vídeo do avô, Gilberto Gil, emocionado com o carinho do público durante o cortejo do corpo da cantora do Theatro Municipal ao Cemitério e Crematório da Penitência.

“Pode ser amor, a beira de uma explosão… Foi tão lindo quanto você, minha linda titia! Imagino-te sorrindo, te amo”, escreveu ela ao compartilhar um carrossel no Instagram.

Preta Gil morreu no último domingo (20/7), em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde estava fazendo um tratamento experimental contra o câncer. O adeus à cantora conteceu na sexta-feira (25/7) em um velório no Theatro Municipal aberto ao público e, posteriormente, reservado aos amigos e familiares. Em seguida, o corpo foi levado ao Cemitério e Crematório da Penitência, onde aconteceu a cerimônia de cremação, também reservada.

Entre os presentes estavam: Gilberto Gil, Flora Gil, Francisco Gil, Sol de Maria, além de amigos como Carolina Dieckmmann, Ivete Sangalo, Thiaguinho, Ludmilla e mais.