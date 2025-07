Vídeo: Gabriel Medina fica fascinado com Batmóvel de Neymar

Gabriel Medina conheceu o Batmóvel de Neymar Jr. O tricampeão mundial de surfe e medalhista olímpico ficou fascinado com o novo “brinquedo” do jogador do Santos. O vídeo foi publicado no canal do surfista no YouTube nessa sexta-feira (18/7).

A visita aconteceu após a vitória do Santos por 1 x 0 contra o Flamengo, na quarta-feira (16/7), com gol de Neymar. Medina ficou surpreso quando viu o veículo comprado pelo amigo. “Parabéns, você é o mais maluco”, brincou.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metrópoles Esportes (@metropolesesportes)

Neymar é fã do Batman e tem o personagem tatuado nas costas.

Réplica do Batmóvel comprado por Neymar.

Réplica do Batmóvel comprado por Neymar.

Neymar testa seu Batmóvel.

Detalhes do Batmóvel comprado por Neymar

O Batmóvel comprado por Neymar levou três anos para ser finalizado .

. O veículo foi projetado pelo designer Adhemar Cabral.

O carro é equipado com motor V8 de cerca de 500 cavalos de potência .

. O veículo segue o padrão reconhecido internacionalmente, usado na trilogia Batman Begins (2005), Batman – O Cavaleiro das Trevas (2008) e O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), todos estrelados por Christian Bale.

Nos filmes, o carro era chamado de “Tumbler”.

O veículo, modelo Tumbler, estava exposto em um museu na cidade de São Roque

Neymar comprou a réplica do Batmóvel por cerca de US$ 1,5 milhão, aproximadamente R$ 8,3 milhões.

E apesar de ser funcional e contar com um motor V8 da linha Hemi, desenvolvido especialmente para a picape Ram 1500, a ausência de componentes obrigatórios, como retrovisores e setas, impede o emplacamento e, portanto, o uso em trânsito comum.

Veja Neymar no Batmóvel: