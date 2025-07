VÍDEO: gari de 22 anos é baleado durante expediente em no interior do Acre; polícia investiga

Um gari foi alvo de um ataque a tiros no fim da tarde desta sexta-feira (18), enquanto executava seu trabalho de coleta de lixo no município de Brasiléia, interior do Acre. A vítima foi identificada como Ianderson Santiago Pereira, de 22 anos, morador de Epitaciolândia, onde atua como servidor da limpeza pública.

Segundo informações repassadas por testemunhas, o jovem estava ao lado do caminhão de coleta, estacionado na Avenida Manoel Marinho Montes, quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos. Ianderson foi atingido nas duas pernas, próximo aos joelhos.

Após o ataque, os criminosos fugiram em alta velocidade e ainda não foram localizados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, prestou os primeiros atendimentos no local e conduziu a vítima ao Hospital Regional Raimundo Chaar. O estado de saúde do rapaz não havia sido divulgado até o fechamento desta matéria.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações e iniciou buscas na tentativa de localizar os autores. A principal linha de investigação é de tentativa de homicídio. Embora testemunhas tenham sugerido a possibilidade de acerto de contas, outras motivações não estão descartadas.

O caso está sendo apurado pela equipe da Polícia Civil de Brasiléia.

