Vídeo: homem cai dentro de caixão após cova abrir em cemitério

Um homem caiu dentro de uma cova durante um enterro, na tarde desta quinta-feira (3 de julho), no cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, em Brasília. A vítima estava no local para participar do velório e sepultamento de um familiar. Os parentes filmaram o momento em que o homem é retirado da cova.

As gravações, divulgadas pela página @psulnews, mostram que, após a queda, apenas as mãos do homem ficaram do lado de fora do túmulo.

O acidente aconteceu no momento em que a família estava saindo do sepultamento que acompanhava. O homem caminhava ao redor de outros túmulos quando foi “engolido” pela cova.

“Ele estava andando de braços dados com a mãe que é cega. E a cova simplesmente se abriu e ele caiu lá no fundo. Foi um desespero. Por sorte, a mãe dele não caiu junto. Ele despencou até o final do buraco. A tampa do caixão se desmontou e ele caiu em cima da pessoa que ali estava enterrada. O pé dele caiu dentro do caixão”, relatou Renata Kelly, prima da vítima.

De acordo com a prima do homem, os coveiros que estavam próximos ao local demoraram para socorrer a vítima. “Depois que nos ajudaram a retirá-lo da cova, eles já foram saindo. Nós que tivemos que recolher os pertences dele que caíram no buraco, era uma bolsa e uma sacola”, acusou.

Apesar do susto, a mulher disse que o primo dela está bem e não se feriu. “Já estava sendo um momento tão delicado de muita dor com a perda da nossa matriarca, ainda temos que passar por isso. Absurdo a administração não ter noção do que está acontecendo”, lamentou.

Assista:

O que diz o Campo da Esperança

Por meio de nota, a Campo da Esperança Serviços Ltda. lamentou o ocorrido e informou que socorreu imediatamente o senhor que caiu. A concessionária também afirmou que vai prestar toda a assistência necessária a ele.

“A empresa vai verificar o que ocorreu e providenciar os ajustes necessários para garantir a segurança dos visitantes”, disse.

Segundo a empresa, pelas imagens, é possível perceber que há um espaço grande entre o solo e o fundo da cavidade. Esse espaço é a gaveta superior do jazigo.

“Cada jazigo tem até três gavetas para baixo, que são compartimentos onde são depositadas as urnas funerárias. Elas são separadas por camadas de concreto e cimento. Para atingir o corpo da pessoa sepultada, além de quebrar uma segunda parede de concreto, seria preciso destruir o caixão de madeira. No caso do jazigo atingido, a gaveta superior não está sendo utilizada e, pelas imagens, o homem não chegou a atingir a gaveta seguinte”, argumentou.

Túmulos expostos

Em janeiro deste ano, parte do chão do cemitério Campo da Esperança da Asa Sul cedeu e deixou túmulos abertos. A cena foi registrada por uma pessoa que passava pelo local. A cratera se abriu na área da Quadra 913, do Setor C. Apesar da abertura, ninguém que passava pelo local ficou ferido e os caixões não foram danificados.

De acordo com a empresa, a área foi isolada e os reparos foram iniciados imediatamente após o incidente.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.