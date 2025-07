Vídeo: homem é detido dentro de buraco furtando cabos em Águas Claras

Um homem de 30 anos foi retirado de dentro de um buraco para ser preso por furtar os cabos de energia do local. O caso ocorreu na Rua 25, em Águas Claras, no Distrito Federal, na madrugada deste domingo (20/7).

A Polícia Militar (PMDF) recebeu a denúncia de que o homem estava dentro do bueiro retirando os fios e deslocou equipes para o local.

O homem ainda estava no buraco quando os PMs chegaram. Veja:

Dentro do bueiro havia também uma mochila com fios de cobre, um alicate de corte e um alicate torquesa. O autor foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Mais furtos durante a noite

Ainda no domingo, a Polícia Militar flagrou dois indivíduos, um de 31 anos e outro de 18 anos, no momento em que tentavam furtar fios de cobre nas instalações da Embrapa, no Setor Terminal Norte.

A dupla havia cortado parte dos cabos de energia quando foi surpreendida pelos policiais. Segundo a PMDF, os dois suspeitos portavam uma faca no momento da abordagem.

Eles foram conduzidos à sede da Polícia Federal, juntamente com os cabos cortados e a arma branca apreendida.

“Os detidos possuem histórico extenso de envolvimento em crimes semelhantes. O primeiro autor, de 31 anos, acumula registros desde 2020, incluindo prisões em flagrante por roubo, furtos a comércio, danos ao patrimônio público e diversas tentativas de furto de cabos de energia em diferentes regiões do DF, como Taguatinga, Asa Norte, Noroeste e Brazlândia”, diz a nota da Polícia Militar.

O documento ressalta ainda que “o segundo autor, de 18 anos, foi recentemente autuado por porte de arma branca e, em maio deste ano, preso em flagrante por furto de cabos de energia no Setor Central. Na ocasião, também foi cumprido um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão”.

Os dois foram autuados por furto qualificado e permanecem à disposição da Justiça.