Vídeo: homem é engolido inteiro por cobra píton de 8 metros

Um homem de 61 anos morreu ao ser engolido por uma cobra píton gigante de 8 metros em Sulawesi, ilha da Indonésia. O caso aconteceu na vila de Majapahit, distrito de Batauga, em maio deste ano, mas as imagens só foram divulgadas recentemente.

Segundo relatos, o homem se chamava La Noti e era agricultor. O corpo dele foi encontrado no estômago da cobra, no jardim em que ele trabalhava.

Veja o vídeo (as imagens são fortes):

A cobra píton faz referência a diversas espécies de serpentes da família Pythonidae, que não são naturais do Brasil, sendo encontradas na Ásia e África. As pítons estão entre as maiores serpentes conhecidas, sendo a reticulada a maior espécie de serpente em comprimento do planeta.

Apesar de terem uma aparência ameaçadora, as pítons não são venenosas e nem uma ameaça para os humanos. Na hora da caça, preferem presas menores, se enrolando ao redor. Isso faz com que o fluxo sanguíneo e a respiração parem, matando a vítima asfixiada.