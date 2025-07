VÍDEO: homem é flagrado dormindo na calçada após ‘noitada’ na Expoacre Juruá

Na manhã deste sábado (5), um homem foi encontrado dormindo na calçada às margens da rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul. O registro foi feito por populares que passavam pelo local e se depararam com o rapaz deitado sob o sol forte.

De acordo com testemunhas, ele estava nas proximidades do parque de exposições onde ocorreu a “Noite do Piseiro”, com show do cantor Marcynho Sensação, parte da programação da Expoacre Juruá.

A suspeita é de que o homem, possivelmente embriagado, tenha se deitado no local durante a madrugada, após deixar o evento.