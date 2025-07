Vídeo: homem espanca namorada com mais de 60 socos dentro de elevador

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança espancando a namorada com mais de 60 socos, dentro de um elevador, em um condomínio de luxo, na zona sul de Natal (RN), no último sábado (26/7). Surrada quase até a morte, a vítima, de 35 anos, teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar. Ela será submetida a uma cirurgia ainda esta semana.

O suspeito é Igor Cabral, ex-jogador de basquete. Ele será indiciado por tentativa de feminicídio. O agressor foi preso no mesmo dia e segue em prisão preventiva após audiência de custódia. Em depoimento, ele afirmou que teve um “surto claustrofóbico” no elevador. No entanto, o motivo do espancamento seria porque o criminoso “sentiu ciúmes”.

O crime aconteceu por volta das 16h e foi registrado pela câmera do elevador do condomínio, próximo à praia de Ponta Negra. O vídeo mostra o casal discutindo e, quando a porta do elevador se fecha, o homem parte para cima da vítima e começa a desferir socos contra ela de forma selvagem.

De acordo com uma amiga da vítima – que pediu para não ser identificada –, o segurança do condomínio que via as imagens da agressão pela câmera do elevador acionou a Polícia Militar. Quando o elevador chegou no térreo, o agressor foi contido pelos moradores e preso em seguida.

A vítima foi levada para o Hospital Walfredo Gurgel onde foi constatado que ela teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar. Ainda de acordo com a amiga da vítima, a discussão começou porque o homem teve uma crise de ciúmes.

Veja a agressão brutal:

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.